「北回曙光 2021總統府音樂會」將於本月12日晚間在嘉義縣表演藝術中心登場，本次音樂會特別邀請基層防疫人員、義警消、長期在偏鄉部落服務的師長及牧師，期望藉由這次的音樂會，讓大家一同感受臺灣堅韌勇敢的精神和豐富多元的文化。

這場音樂饗宴，總統府全球資訊網、總統府YouTube頻道、總統Facebook、總統YouTube頻道、副總統Facebook、總統府發言人Facebook及公視3台（含中華電信MOD）均將同步播出。

這次音樂會全長80分鐘，共分為「風華巡禮 在地幽情」、「念念懷想 世代相望」以及「時光流轉 寄情詠嘆」三個面向。「風華巡禮 在地幽情」是由青年指揮家范凱西女士帶領國立嘉義大學交響樂團，演出「灣聲樂團」音樂總監李哲藝先生的作品《嘉義新八景》，以交響樂描繪嘉義的風土人文及土地情懷。

總統府指出，「念念懷想 世代相望」邀請嘉義長庚醫院癌症病友與家屬、志工組成的「勇士合唱團」演唱《點心擔》、《掌聲響起》及《酒矸倘賣嘸》，唱出對生命的熱愛；以及來自嘉義大林的簡上仁老師透過親切的語彙演唱《一隻鳥仔組曲》，傳唱對鄉土的記憶。

總統府說，「時光流轉 寄情詠嘆」則由鄒族音樂家高一生的孫女高慧君、高蕾雅姊妹，以及高蕾雅夫婿、指彈吉他音樂人保卜，共同演繹先輩高一生的作品《星語》、《千風裡可否有你》、《春之佐保姬》及《鄒族的天神》，讓阿里山鄒族美麗而勇敢的故事，透過後人的吟唱永世流傳。

總統府表示，目前全球持續受到新型冠狀病毒疫情的衝擊，但臺灣在全體國人的團結防疫下，疫情獲得穩定控制，為了肯定及感謝各行各業防疫工作人員的貢獻及付出；秉持著歷年來「公益性」及「音樂平權」的宗旨，也特別邀請八八風災受災原住民、阿里山區原民部落、嘉義特殊教育學校同學、在地弱勢學生，以及新住民家庭等，共同聆賞這場音樂盛宴，也歡迎國人透過直播一起欣賞。