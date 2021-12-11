國際扶輪3461地區扶輪日規劃寫生比賽、精油蠟燭、多肉植物DIY等親子活動，今(11)日於台中都會公園舉辦，現場來了近3000位扶輪社友與眷屬同樂。台中市副市長陳子敬應邀出席，與在場社友共同宣誓根除小兒麻痺「End Polio Now」、打擊毒品的決心。

國際扶輪3461地區扶輪日今日開幕與根除小兒麻痺「END POLIO NOW」的宣誓活動，由台中市副市長陳子敬、台中市社會局副局長陳坤皇、地區總監薛秋雄、扶輪日主委方閔正，攜手各分區150位社友或寶眷分別填滿每個英文字母，進行「END POLIO NOW」空拍宣傳，共同揭開活動序幕，將台灣國際扶輪發揚行銷到世界各地，向全球宣告「END POLIO NOW」 根除小兒麻痺的決心。宣誓活動結束後，邀請全體參與社友一起參加反毒健走集點打卡活動，沿途設置11個打卡點。

陳子敬表示，扶輪社聚焦關懷和平與預防衝突、疾病的預防與治療、提供乾淨的飲用水、基礎教育及識字、婦女及兒童、經濟及社區發展及環境保護等，全世界社友總數近120萬人，以服務、聯誼、多元、正直及領導為核心價值，更從1985年開始與聯合國兒童基金會、世界衛生組織、美國疾病控制和預防中心及比爾蓋茲基金會等攜手合作根除小兒麻痺，感謝扶輪社長期熱心公益，與市府攜手同心，讓台中成為有愛的城市。

3461地區總監薛秋雄表示，今年扶輪日定名為「Family fun Happy day」，規劃許多適合親子參與的活動，包括國中小學生寫生比賽、超過70攤百貨及公益市集，公益攤位盈餘將用來資助清寒優秀大學生，還有熱門的魷魚遊戲體驗區、流動畫、精油蠟燭、紙袋包包、花藝教學及多肉植物植栽DIY等有趣活動。

今日也邀請台中扶青社進行開幕演出，並有多支表演隊伍帶來精彩表演，包含熱舞、手語、歌唱等，為大家打造一場「好看、好吃、好玩」別具意義的扶輪日嘉年華，活動重頭戲更有多項好康摸彩獎品，現場更匯集了近3000人共襄盛舉，共創美好的扶輪日。