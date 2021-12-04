法蘭（右）今演唱會邀黃宣擔任嘉賓。（相映音樂提供）

法蘭Fran上月推出首張個人EP《另一個法蘭Another Soul》，今晚（4）在台北Legacy舉辦「另一個法蘭Another Soul」演唱會，邀來近期人氣頗夯的YELLOW黃宣助陣擔任嘉賓，對於這次合作，黃宣直呼意外：「我還以為法蘭對於像我這種型格的人，基本都冷處理。」法蘭稱讚黃宣是很有舞台魅力、明星氣質的創作人，追問對方是她的「菜」嗎？法蘭妙答：「其實我現在是一種『禪心已作沾泥絮』的狀態，沒想過菜色問題，美好的人事物純欣賞就可以了。」

她和黃宣過去只有一面之緣，在共同友人的咖啡店遇到，彼此禮貌性打了招呼但沒有多寒暄，黃宣說：「所以這次法蘭願意邀請我，我個人蠻意外的。」2人今下午進行彩排，黃宣穿上「金曲30」獲得最佳單曲製作人時上台領獎的戰袍，與法蘭合唱新歌〈百慕達三角洲〉，她透露：「這次合唱新寫的歌曲，會收錄在明年發行的創作專輯裡；製作依然是由瑪莎哥、阿信哥和我一同進行。」

距離上次個人專場小型演出已經是一年前了，法蘭心情既緊張又興奮：「疫情的關係，很久沒有站在大舞台上了，希望手感可以順利回來。」聊起她這張EP找來很多哥哥姊姊合作，法蘭說：「跟瑪莎老師溝通音樂，發現他非非常文青，比我還文青。阿信老師講話非常非常非常客氣，跟他合作非常舒服，覺得現在非常幸福，跟（蘇）慧倫姐比較緊張，從小到大的女神，活生生站在我旁邊，不敢直視她。」