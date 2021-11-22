泰國一名19歲男學生原本有烏黑茂密的頭髮，不過他近日稱，在打完第2劑科興（Sinovac）新冠疫苗後開始大量掉髮，一早起床枕頭上都是頭髮，如今已近乎光頭，醫生告訴他是接種疫苗的副作用。不只掉髮，疫苗也讓他免疫功能受損。

綜合普吉島當地媒體「The Phuket News」、「The Thaiger」報導，在普吉島念書的19歲男學生賽良（Bodin Saeliang）17日受訪表示，在接種完第1劑科興新冠疫苗後沒有出現副作用，一切都相當正常，頭髮也如往常般烏黑亮麗。

不過7月16日接種完第2劑科興疫苗後3天就開始大量掉髮，「當我早上起床時，很多頭髮都掉了，掉滿整個枕頭」，「我嚇了一跳。」

賽良後來去診所看醫生，醫生告訴他是疫苗的「副作用」。

除此之外，醫生也說疫苗對賽良體內的白血球細胞產生反應，導致他免疫功能低下（immunocompromised），因此開始掉髮。

為了讓身體康復，醫生叮囑他要避開特定食物、並且早睡，「我從下午5點就開始休息，我必須有充足的睡眠，完全不能晚睡。」

賽良說，疫苗反應損害他的免疫系統，就如同身體對細菌敞開大門，現在細菌隨時都能進入他的體內，在他康復前，任何細菌對他來說都可能相當危險。

由於目前沒有聽過像他這樣嚴重掉髮的其他案例，賽良因此決定公開自己的狀況。

他說現在身體已經逐漸康復，但是頭髮仍沒長回來，必須戴上帽子才敢出門。他說同學都了解他的狀況，不以為意，但是每當進商場購物時，總有許多人盯著他看，讓他很尷尬。

賽良的2劑新冠疫苗都是返回家鄉攀牙府（Phang Nga）施打的。