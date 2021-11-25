總獎金台幣110萬元的2021 ThreeBond TPGA Challenge 封關站菁英挑戰賽，今天在林口東華高爾夫俱樂部舉行最終回合比賽，薑是老的辣！59歲長春選手汪德昌力退多名20多歲年輕球員，打出平標準桿的72桿，以兩回合低於標準桿4桿的140桿，抱走冠軍獎杯與28萬元冠軍獎金，這是他去年開始打ThreeBond挑戰巡迴賽，拿下的挑戰賽首冠。

這也是繼陳志忠於2019年ThreeBond 封關站菁英挑戰賽（國華球場），以61歲之齡贏得冠軍，創下在ThreeBond挑戰賽奪冠的最年長選手紀錄後，汪德昌是第二年長奪冠的選手。

另有3位選手包括詹頂立（69桿）丶廖煥鈞（69桿）丶黃韋豪（71桿）同以兩回合總桿低於標準桿三桿的141桿，一桿之差並列亞軍，各獲得獎金68333元。

另有4位球員連騼森（68桿）丶方胤人（69桿）丶林張恆（71桿）丶蔡宗佑（72桿）同以142桿，並列第五名。

汪德昌自1985年轉職業，職業生涯奪下近40冠，包括亞巡丶日巡及台巡賽，去年曾贏得在屏東山湖觀球場舉辦的科減長春賽，2017年拿下日本長春公開賽首勝，2015年53歲奪得台巡賽高雄公開賽冠軍。

汪德昌表示，很感謝陳志忠執行長引進ThreeBond挑戰巡迴賽，給台灣的年輕選手很多磨練機會，他去年起加入此巡迴賽，與年輕人有很多切磋球技的機會，很榮幸也很高興今天奪冠。

另外，謝旻軒在長192碼的第16洞，以七鐵打出一桿進洞，這是他第三次在比賽中擊出，獲得東華球場提供的保險費兩萬元，以及東暉鐘錶公司提供贊助的市價4萬7千元的SEVENFRIDAY錶款一支。