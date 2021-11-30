歐洲聯盟（EU）公衛當局表示，COVID-19新變異株Omicron已在10個歐盟國家現蹤，合計共有42例確診，呼籲歐洲各國政府加緊腳步進行基因定序，以追查出境內病毒蹤跡。

路透社報導，歐洲疾病預防管制中心（ECDC）主任艾孟（Andrea Ammon）今天在一場線上會議中說，除上述42例確診，歐盟當局還在分析另外6起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株「可能」案例。

艾孟指出，目前歐盟發現的Omicron感染者都為無症狀或輕症，且年齡都不大。

儘管歐洲多國已發現Omicron的蹤跡，但由於部分國家並未對確診樣本進行充分基因定序，導致歐盟當局很難追蹤病毒在境內傳播狀況。

根據路透社見過歐盟衛生與食品安全執行委員凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）發給27成員國衛生部長的信件，她在信中表示：「在這項至關重要的工作上，部分成員國進度嚴重落後。」

凱瑞亞基德斯雖未點名特定國家，但根據歐洲疾病預防管制中心的資料，在本月前半個月，有7國的基因定序工作未達充分水準，分別是芬蘭、希臘、捷克、斯洛維尼亞、賽普勒斯、立陶宛及愛爾蘭。

在這封29日發出的信中，凱瑞亞基德斯也敦促各國加快腳步接種疫苗，並緊急提供追加劑施打。

她寫道：「傳染力高的Delta變異株原已令這個冬季充滿挑戰...如今又出現Omicron變異株，我們現在面臨的壓力可能更持久或更沉重。」