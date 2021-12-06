科學家正在研究新冠變異株Omicron是否讓疫苗效力降低。

新冠肺炎至今已在全球奪去超過500萬條人命，但就在變種魔王Omicron在世界各地迅速蔓延之際，牛津-阿斯特捷利康（Oxford-AstraZeneca）主要發明人吉珀特（Sarah Gilbert）說，下一波大流行可能更容易傳染，也更致命。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《衛報》（The Guardian）6日報導，她在預定周一在BBC播出的演說中警告，這不會是病毒最後一次威脅人類的性命和生活。「真相在於下一波可能更糟。它可能更具傳染性，或更致命，或兩者兼而有之。」

吉珀特說，目前已知，Omicron新變種傳染性提高，而接種疫苗，或是先前染病所誘發的抗體在防範感染Omicron上，可能已經沒那麼有效。她補充說，即便如此，這並「不一定意味著對抗重症及死亡的保護力降低……直到我們了解更多之前，我們應該謹慎，採取行動減緩這新變異株的傳播。」

隨著Omicron在全球超過30國蔓延，民眾對它的恐懼與日俱增。而吉珀特說，顯然這波大流行還沒完，但下一波可能更糟。吉珀特是牛津大學（University of Oxford）疫苗學教授，率領團隊研製出AZ新冠疫苗，如今已在全球170國使用。

吉珀特表示，「我們不能允許重蹈覆轍，然後才發現我們繼續蒙受巨大的經濟損失，代表仍沒有預備資金為大流行預做準備。」她強調，防疫如同作戰，就像在武裝力量、情報、外交層面投入資金以應對戰爭，「我們必須在人力、研究、製造及機構上投入資金，以抵禦大流行。」

關於因應下一次大流行的具體作法，她呼籲此次疫情中疫苗、醫藥品的快速發展應該成為常態。