美國政府正準備快速授權調整新冠疫苗配方，對抗傳染力更強的新變種病毒Omicron擴散。雖然目前研究顯示其引發症狀比較輕，但專家認為在無法確定其致死率有多高之前不能掉以輕心。這令美國等許多國家嚴陣以待。
美國主管機關5日表示16個州已出現Omicron確診病例。食品藥物管理局（FDA）已討論加快批准調整疫苗配方的授權流程。
FDA官員已跟幾家疫苗製造商開會，正著手設定資料類型的指引，以迅速地評估改變疫苗配方後的安全性與防護力。
南非出現首起Omicron確診病例後快速擴散，隨後世界各地相繼出現確診病例，許多國家即不斷加強國際旅行限制，並敦促民眾趕快接種疫苗或施打第三劑加強針。
拜登要實施新的入境限制，旅客必須出示登機前一天新冠篩檢為陰性的證明。
疾病控制及預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）說，FDA和CDC都將迅速行動來因應惡化的疫情。
外界預期FDA最快本周會授權輝瑞／BioNTech疫苗做加強針，和給16到17歲少年接種。
由於Omicron短時間內快速擴散，因此有關這變種病毒的資料仍不充份。目前南非研究發現Omicron傳染力強，但引發症狀較輕，沒之前幾波疫情那麼多重症。
儘管如此，許多專家普遍認為在確實掌握Omicron的致死情況有多嚴重之前，各國不能掉以輕心。
部份公共衛生權威指出Omicron傳染力強令人憂慮，因為目前美國僅約60％人口已接種疫苗，但同時有跡象顯示目前的疫苗可能無法對抗Omicron。
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