泰國政府今天公布境內發現第一起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron病例，是一名來自美國的旅客從西班牙入境泰國，這名旅客在旅行途中採取嚴密預防措施，所以沒人被列為高風險接觸者。

泰國公共衛生部醫藥科學署署長蘇帕吉（Suphakit Sirilak）今天舉行記者會指出，一位35歲的美國旅客從西班牙入境泰國，11月28日登機前的核酸檢測報告為陰性，從杜拜轉機，11月30日抵達泰國，12月1日核酸檢測出陽性，12月3日再度檢測仍呈現陽性。

蘇帕吉指出，有99.92%的機率這名旅客感染的是Omicron，目前在醫院治療，由於他在旅行途中採取嚴密的預防措施，所以沒有人被列為高風險接觸者，目前也沒有Omicron本土案例爆發的跡象，呼籲泰國民眾不要驚慌。

蘇帕吉說，有新聞報導指一名來自南非的旅客感染Omicron是不正確的消息，這名旅客感染的是Delta病毒。