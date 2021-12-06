印度官方6日表示上周四發現首起Omicron病例後，迄周末止累計增加至21例，因此必須加快民眾接種新冠疫苗速度。新德里市已發現1起Omicron病例，其衛生局長Satyendar Jain說該市民眾必須全部接種疫苗、戴口罩和保持社交距離。