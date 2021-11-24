昔日迷倒萬千少女的音樂王子王力宏，從19歲出道就以能唱有能創作超強實力，在華語樂壇開創各項紀錄，像是曾奪下兩屆金曲歌王。而王力宏過去俊秀高挺外型，讓他成為許多女粉絲夢寐以求的理想情人，今年他開始留長髮和蓄絡腮鬍，頹廢樣和以往差很大；今（24）日王力宏曬出自拍近照，剪回俐落短髮和刮掉鬍子，瞬間帥回當年，讓眾人超驚喜。

4月中旬「黑人」陳建州主動分享一張王力宏帥照，但完全顛覆昔日白馬王子形象，王力宏開始留頭髮，還蓄了一臉菲哥款的絡腮鬍，深邃五官都被遮起來，當時陳建州看了捧場地笑說，「這個背包客很基努李維」；之後在一場朋友生日派對，也有看到王力宏不修邊幅的模樣，一度引起網友熱烈討論。

王力宏今日曬出剪完頭髮的模樣，清爽外型根本帥回當年，讓網友超驚豔。(圖/ 摘自王力宏微博)

在7月左右王力宏就曾直播刮鬍子，吸引超過60萬人觀看，短短1小時王力宏刮鬍子前後對比照就被瘋傳，尤其他變回清爽乾淨的模樣，讓一票女粉絲瞬間又淪陷；今日上午王力宏突然在微博更新近況，曬出一張上髮廊後的自拍照，自嘲「在髮廊竟然遇到了…王力宏」，原來他剪了俐落短髮，宛如當年剛出道的帥氣小鮮肉。

不到一天時間就有上萬則留言，粉絲看似超級滿意王力宏回來了，「這個王力宏好熟悉呀」、「剪掉長髮變成小王呢」、「終於剪頭髮啦」、「清新自然的帥哥回來了」、「帥回來了，不再是那個滿臉鬍子的男人了」。