經濟部統計，今年1至10月核准僑外投資件數為2230件，年減23.13％；在核准金額部分，投增金額計52.7億美元，年減28.25%。經濟部表示，顯示新冠肺炎疫情仍持續影響人員流動與經濟活動之進行，致僑外來台投資下滑，但預期隨著全球疫情緩和，逐步恢復跨境移動後，台灣優質投資環境可望再吸引僑外資回流。

今年1至10月核准新設公司件數為1433件，新設公司投資金額12億5093萬4419美元；核准新南向國家來臺投資件數為441件，較上年同期減少1.56%，投(增)資金額計8億7615萬7000美元，較上年同期增加169.57%，其中投資來源地主要為泰國、新加坡及澳大利亞；至投資金額增幅較大，主要係因今年1至10月核准泰商泰金寶科技股份有限公司以新臺幣85億500萬元增資泰金寶電通股份有限公司、新加坡商EMPYRION DC PTE. LTD以新臺幣29億9900萬元增資佇慧數據股份有限公司等大型投資案所致。

陸資來臺投資方面，1至10月核准陸資來臺投資件數為32件，較上年同期減少61.45%；投(增)資金額計4130萬美元，較上年同期減少66.68%；顯示受到美中關係變動下的兩岸情勢、全球經貿情勢變化及本部修正大陸地區人民來臺投資許可辦法等影響下，陸資來臺投資呈下降趨勢。自2009年6月30日開放陸資來臺投資以來，累計核准陸資來臺投資件數為1493件，核准投(增)資金額計24億5258萬5000美元。