針對烏干達傳出向中國進出口銀行貸款因無法償還，該國唯一國際機場恩德培機場可能由中資銀行接管。中國駐烏干達使館發言人表示，恩德培機場改擴建項目是由中國進出口銀行提供融資、以烏干達國家信用為擔保的優惠貸款專案，沒有烏干達為中國融資犧牲核心資產的問題，至今也沒有哪一個在非洲的專案曾因為中國的貸款還不起而被中國「沒收」。

中國駐烏干達使館發言人就媒體所稱「烏干達為中國融資而犧牲核心資產」一事回應稱，近十年來，中國在烏干達投資和基礎設施融資領域合作的深度和廣度是任何國家無法比擬的，這也是對烏自身發展需要的回應。中方依據烏方提出的意願給予融資支持，提供的援助主要用於烏農業、教育、醫療、衛生、社會基礎設施等民生領域，提供的優惠貸款主要集中在交通、通訊、電力等重大經濟社會基礎設施的專案上。

大使館發言人說，中烏經貿合作都是按照國際市場的規律和規則、嚴格遵守駐在國法律進行的。恩德培機場改擴建項目是由中國進出口銀行提供融資、以烏國家信用為擔保的優惠貸款專案。專案於2015年3月簽署貸款協議，貸款金額2億美元，2016年5月正式開工。儘管受到新冠肺炎疫情影響，在雙方團結合作下，專案進度已順利推進到75.1%，預計將在2022年12月完工交付。

大使館指出，中烏合作一貫秉持公開透明、平等互利原則，包括恩德培機場改擴建專案在內的所有貸款協定均由雙方通過對話協商自願簽訂，不存在任何隱藏條款，不附加任何政治條件。恩德培機場改擴建專案協議條款完全符合國際金融市場通行慣例。

發言人表示，所謂烏干達為中國融資犧牲核心資產的惡意揣測毫無事實依據，歪曲了中國同包括烏在內的發展中國家的傳統友好。沒有一個在非洲的專案曾因為中國的貸款還不起而被中國「沒收」。相反，中方堅定支持並願為非洲提高自主發展能力繼續作出努力。