12月2日，美國常務副國務卿雪蔓、歐盟對外行動署秘書長桑尼諾在華盛頓主持「美歐涉華對話」第二次會議並發表聲明稱，聲明提到，要實現供應鏈多元化，以解決中國經濟脅迫。中國外交部發言人趙立堅今天（3日）在例行記者會中斥責，這是無端指責，毫無依據。

趙立堅駁斥，「美歐怎麼發展雙邊經貿關係是他們自己的事，但不應該拿中國說事。我想問問，有些人無端指責中國經濟脅迫有什麼依據？中國一不動輒霸凌制裁，二不搞長臂管轄，三不無理打壓各國企業，何來脅迫之說？」

「大家都知道，搞脅迫是美國的長項和特色。」趙立堅譏諷，美國通過自己的政策和行動，向世界提供了經濟脅迫的經典教科書和案例。美國長期以來對古巴、北韓、伊朗、委內瑞拉揮舞制裁大棒，對多國隨意挑起貿易戰，濫用國家安全名義肆意打壓別國高科技企業。相信歐方對法國的阿爾斯通和澳洲核潛艇項目被美國脅迫的遭遇還記憶猶新。

趙立堅表示，中方願繼續同各方一道，共同維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通。