中國外交部發言人汪文斌8日主持例行記者會。針對美國總統國家安全顧問蘇利文在俄羅斯總統普丁和美國總統拜登7日會談後指美將採取一切可能措施阻止「台灣被占領和烏克蘭被入侵」表示，關於俄美兩國領導人會晤，中方認為俄羅斯和美國都是聯合國安理會常任理事國和具有重要國際影響的大國，對國際和平與安全負有重要責任。中方樂見俄美之間溝通對話，改善關係，這有利於世界的和平與發展，有利於國際社會攜手應對共同挑戰。

汪文斌指出，至於蘇利文的涉台言論，美方相關表態再次證明，美國「印太戰略」不針對協力廠商的說法，不過是掩人耳目的幌子。在台灣問題上，美方一段時間來涉台消極錯誤言行不斷，助長台獨分裂勢力的囂張氣焰，中方對此堅決反對。兩岸關係緊張動盪的根源是台灣當局一再企圖「以美謀獨」，而美方一些人意圖搞以台制華，對此難辭其咎。

汪文斌稱，中方願意以最大的誠意，盡最大的努力爭取兩岸和平統一的前景。但針對台獨分裂活動和外部勢力干涉，中方當然要做出堅決回應，維護自身的主權安全和領土完整，任何人都不應對此抱有幻想。這裡邊的先後順序和因果關係是非常清楚的，美方不應混淆是非，顛倒黑白。

汪文斌稱，中方敦促美方充分認識台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，慎重妥善處理涉台問題，停止售台武器，停止同台灣發展任何形式的官方往來和軍事聯繫，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

汪文斌強調，中國實現完全統一是不可阻擋的歷史潮流，不會因任何人、任何勢力、任何國家而改變。