大陸外交部發言人汪文斌今天（14日）主持例行記者會。有記者提問，中國駐阿富汗使館援建阿臨時政府司法部水井等民生項目奠基儀式於12日在當地舉行。13日，中國政府援阿緊急人道主義物資項目下的第二批越冬物資交接儀式也在喀布爾舉行。發言人能否介紹相關情況？未來中方將採取哪些措施繼續助力阿富汗經濟重建和自主發展？

汪文斌介紹，作為阿富汗的友好近鄰和真誠朋友，中方一直為阿富汗和平重建與經濟發展提供力所能及的支持。你剛才所提到的民生項目，將便利阿富汗當地民眾用水需求，改善其生活條件。這些項目自提議到動工，用了不到兩個月的時間，顯示了中方重信守諾的品格和對阿富汗人民的友好情誼。同時，中方協調政府、地方民間等各部門向阿富汗提供了一系列的人道主義援助，上萬噸的糧食、民生、醫療、越冬物資和新冠疫苗等源源不斷地運往阿富汗，13日交接的物資就是其中的一部分。中方將繼續向阿富汗提供緊急人道主義援助，以實際行動幫助阿富汗人民渡過暫時的難關。

汪文斌說，中方還通過擴大雙邊貿易，切實幫助阿富汗民眾。近兩個月來，上千噸的阿富汗松子已經通過「松子空中走廊」銷往中國，為阿富汗穩定社會秩序和恢復經濟作出了實實在在的貢獻。中方願在阿富汗穩定局勢、具備安全條件之後，探討開展經濟重建領域的合作，支持阿富汗發揮「亞洲之心」的地理優勢，加強同地區的互聯互通，增強自主發展能力。