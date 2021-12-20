大陸外長王毅今在北京出席「2021年國際形勢與中國外交研討會」開幕式並發表演講。在談到中美關係時，王毅指出，中美關係之所以遭遇嚴重困難與多重挑戰，根本原因在於美方對中國、中美關係作出了戰略誤判。他稱，中方的態度一貫而且明確「要對話可以，但應當平等；要合作歡迎，但應當互惠；要競爭無妨，但應當良性；要對抗不懼，將奉陪到底」。

王毅說，年初以來，大陸國家主席習近平應約同美國總統拜登兩次通話，近期又舉行首次視訊會晤。習近平全面闡述中方對中美關係的原則立場，明確提出「相互尊重、和平共處、合作共贏」的戰略框架，為兩國關係的健康穩定發展把舵引航。

王毅指出，中美雙方外交代表在安克雷奇、天津、蘇黎世、羅馬等多個場合深入溝通，中方點出影響中美關係的癥結和要害所在，亮明「三條底線」、打出「兩份清單」。強調中國不承認這個世界上還有高人一等的國家，美國應當改掉動輒干涉中國內政的老毛病。要求美方不得挑戰中國的道路和製度，不得阻撓中國的發展進程，不得侵犯中國的主權和領土完整。經過不懈努力，被非法拘押一千多天的華為財務長孟晚舟平安回國，有力伸張了公道正義。美方亦表示，願與中國相互尊重，和平共處，加強溝通，管控分歧。美國不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突。

王毅指出，一年來的折沖和交鋒再次說明，中美關係之所以遭遇嚴重困難與多重挑戰，根本原因在於美方對中國和中美關係作出了戰略誤判，「美方一些人內心不願承認別的國家也有發展的權利，不願接受中國不斷壯大進步的事實」，不願認同中美可以實現互利共贏的道理，試圖拉幫結夥對中國進行圍堵打壓。美方的錯誤言行不僅嚴重損害兩國人民利益，也嚴重衝擊世界和平穩定。

對於上述的狀況，王毅指，中方的態度一貫而且明確：「要對話可以，但應當平等；要合作歡迎，但應當互惠；要競爭無妨，但應當良性；要對抗不懼，將奉陪到底」，合則兩利，鬥則俱傷，這是中美半個多世紀交往得出的最主要經驗教訓，今後的歷史必將繼續證明這一真理。希望美方切實把兩國領導人達成的共識落到實處，踐行承諾，取信於人，同中方一道探索兩個大國的和平共處之道。