美國國務卿布林肯今天在印尼發表演說，批評中國在亞洲的「侵略性舉動」，同時說拜登政府保證，美國與中國的競爭不會演變為災難性衝突。大陸外交部發言人汪文斌今天（14日）在外交部例行記者會中回應，布林肯此舉意在挑動分裂隔閡，煽動對立對抗，在世界上不受歡迎。

汪文斌指出，美方一方面渲染鼓吹所謂的「中國威脅」，一方面又表示無意和中國發生衝突，這種自相矛盾的做法，和中美元首會晤的精神不符，也難以得到地區國家的認同。

汪文斌呼籲，如果美方真像其聲稱的那樣「要為亞太地區和平發展發揮建設性作用」的話，就應當切實尊重以東盟為中心的區域合作架構，而不是以意識形態畫線，拼湊小圈子，挑動集團對抗；就應當尊重中國和東盟國家共同維護南海和平穩定的努力，而不是頻繁派艦機到南海炫耀武力，挑釁滋事；就應當做地區對話與合作的促進者，而不是挑撥地區國家關係、破壞地區團結合作的攪局者。

汪文斌指責，美方挑動分裂隔閡，煽動對立對抗的做法在世界上不受歡迎，在亞太地區更加行不通。