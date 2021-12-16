昨天（12月15日）晚間，中國大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普丁舉行了網路視訊會晤。在中國外交部今天的例行記者會上，發言人汪文斌應詢介紹會晤有關情況時說，中俄關係之所以達到今天的高度，關鍵靠兩國元首的戰略引領。

「昨天下午，習近平主席同普丁總統舉行了今年第二次視頻會晤，相關消息稿已經發佈，外交部副部長樂玉成會後也接受媒體採訪介紹了會晤情況。」汪文斌說，這次視頻會晤是8年來兩國元首第37次會晤，雙方就中俄雙邊關係、各領域務實合作、國際戰略協作等問題深入交換意見，達成了廣泛共識，為推動中俄關係在新的一年裡繼續高質量發展注入了強勁動力。

汪文斌表示，中俄關係之所以達到今天的高度，關鍵靠的是兩國元首的戰略引領。習近平主席在會晤中指出，中俄全方位務實合作展現出巨大政治優勢和機遇優勢，十分期待同普丁總統的冬奧之約，願攜手一起向未來，共同開啟後疫情時期中俄關係的嶄新篇章。中方將一如既往堅定支持俄方為維護國家長治久安所作的努力，雙方要開展更多聯合行動，更加有效維護雙方的安全利益；要共享發展機遇，做大合作蛋糕，抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，加快前沿科技產業合作；要牢牢把握上海合作組織發展的正確方向，維護地區安全和穩定。中方願同俄方保持高水平戰略協作，推動金磚國家全面深化各領域合作。

汪文斌進一步介紹，兩國元首認為，中俄關係正處於歷史最好時期，不斷在更高起點、更大範圍、更深層次上取得新的發展。兩國元首重申，雙方堅決捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，反對單邊主義、強權政治和挑動意識形態紛爭，主張維護國際公平正義和推動國際關係民主化。兩國元首宣佈，明後兩年中俄將舉辦體育交流年。

汪文斌最後表示，2022年，中國共產黨將召開第二十次全國代表大會，俄羅斯將進入落實《2030年前國家發展目標》的關鍵時期。雙方將繼續奉行「四個相互堅定支持」，互為發展機遇、互為戰略依託，推動中俄關係持續高水平、高質量發展，使之成為互信程度最高、協作水平最高、戰略價值最高的大國關係典範，為推動建設新型國際關係、構建人類命運共同體作出更大貢獻。