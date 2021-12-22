美國國務卿布林肯（Antony Blinken）21日與立陶宛總理莫尼特(Ingrida Šimonytė)通話；布林肯除表達關切立陶宛出口至中國大陸的商品遭北京貿易報復，還承諾將聯合理念相近的國家，共抗北京外交與經濟脅迫。對此，我外交部發言人歐江安表示，將與美國等民主陣營夥伴合作，協助立陶宛對抗威權體制的複合式威脅。

美國國務院於美東時間本（12）月21日發布通話摘要指出，國務卿布林肯同日與莫尼特通話時，針對近期立陶宛遭到中國大陸進出口貿易脅迫的情況表達美方嚴正關切，並重申美國對立陶支持宛如鋼鐵般堅定（ironclad），且美國將致力結合理念相近國家，對抗北京外交及經濟脅迫作為。

對此，我外交部感謝並高度讚揚美國展現全球民主陣營的領袖風範，我方深信美國採取具體且積極的作為，將有效協助民主國家反制專制政體的政經脅迫。

外交部發言人歐江安進一步指出，拜登政府自上任以來持續力挺台灣，公開支持我國與立陶宛加強關係，並高度關切北京對民主國家的蠻橫威脅。

她強調，台灣作為民主成功的故事及世界一股良善力量，會持續推動與所有理念相近國家發展實質友好關係，增進互惠交流；我國政府也將持續採取積極作為，與美國等民主陣營夥伴攜手合作，全力協助立陶宛應對威權體制的複合式威脅，共同捍衛民主自由制度不受專制極權政體的逼迫。