有國外期刊預測台灣10年內將擁有核子武器，邱國正回應說，國防部並沒有研發核武裝備，且國軍謹守國際規範，「完全空穴來風」。事實上，自中科院核研所張憲義潛逃赴美後，政府已多次公開宣示我不發展核武。邱國正答覆，目前為止，國軍建軍從未討論核武問題，邱國正答立委溫玉彩霞質詢宣示，「我們不生產，不發展，不取得核武」，希望媒體不要跟著隨風起舞。

美國《外交事務》期刊針對「擁有核武的國家數量10年內是否會增加」（Will More States Acquire Nuclear Weapons），有外交專家點名台灣有可能在10年內擁有核武，除了台灣，日韓兩國也上榜。

此外，外傳潛艦國造疑似又傳弊案，台灣向土耳其購買魚雷誘標的輸出許可迄今沒有下文，邱國正表示，潛艦國造工作蠻艱鉅的，雖有時風風雨雨，但推動每個工作都有備案，目前為止，潛艦國造進度仍按照進度推動中，且蠻順暢。

據了解，近日多位立委收到一位自稱住在土耳其的台灣人檢舉信函，台灣向土耳其購買魚雷誘標付錢卻沒下文，點名一家做軍方生意的公司有問題。