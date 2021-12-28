12/7體育界捎來好消息！政府為了提升國內體育發展、引進民間資源、擴大體育投資、提升國際能見度、促進職業或業餘運動發展等，修訂了「運動產業發展條例」並且經立法院三讀通過，提高企業贊助體育之租稅優惠措施，可望為國家體育運動發展注入一股活力。

運產發展條例三讀 提高企業贊助租稅優惠

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

這次「運動產業發展條例」第26條之2的修訂內容主要是就企業捐贈中央主管機關認可之職業或業餘運動業，在申報所得稅時，可以在捐贈金額新台幣1,000萬元的額度內，依該金額的150％，於當年度營利事業所得額扣減，也就是說如果企業捐助的金額是100萬就可以扣減營利事業所得額150萬，如果是捐贈1,000萬就可以扣減營利事業所得額1,500萬，另外企業如果是捐贈中央主管機關專案核准之重點職業或業餘運動業時，企業扣減營利事業所得額就沒有1,000萬元的上限限制，亦即不管捐多少都能以捐助金額的150％於營利事業所得額中扣減，沒有上限。

「運動產業發展條例」第26條之2修訂內容。(台灣運彩提供)

這一次運動產業發展條例的修訂，政府祭出這樣租稅優惠的條件，希望挺國家體育運動發展的企業們可以一起來為體育發展貢獻一份心力，當然一般民眾也可以很簡單地透過買運彩來幫助國家體育運動發展，因為每買100元就有10元挹注國家運動發展基金，讓政府培育優秀運動人才，「買運彩 助體育 增光彩」。