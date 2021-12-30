推薦賽事 : 1/3(一)，22:00 莫斯科發電機@雅羅斯拉夫火車頭

KHL例行賽即將進入尾聲，本季莫斯科發電機打破塔拉索夫區過去長期由中央陸軍獨霸的局面，以穩定的戰力盤據分區榜首。力保分區寶座的發電機本週將展開嚴峻的客場四連戰，其中第三站將造訪同區的防守勁旅雅羅斯拉夫火車頭，火車頭12月主場場均失球僅有2.0球，發電機要突破火車頭銅牆鐵壁的防守絕非易事。

莫斯科發電機當家前鋒賈斯金(Dmitrij Jaskin)今年赴美發展，但發電機本季的攻擊火力不減反增，除了球團成功在自由市場網羅到加萊夫(Stanislav Galiyev)這條大魚外，新秀拉謝夫斯基(Dmitri Rashevsky)的異軍突起，也成功串聯起發電機綿密的攻擊火網，本季發電機場均進球高達3.45球，進攻火力傲視聯盟。防守端部分，門將博恰羅夫(Ivan Bocharov)2017年升上一隊就站穩先發位置，出色的防守判斷讓其成為球隊不可或缺的防守中樞，攻守戰力都有頂尖水準的發電機，絕對是本季最有機會斬斷中央陸軍分區霸業的球隊。

雅羅斯拉夫火車頭本季防守效率領跑全聯盟，團隊場均失球僅有2.09球。門將帕斯夸爾(Eddie Pasquale)是防線的靈魂人物，去年被火車頭重金挖角的帕斯夸爾擋球能力出眾，連續兩季場均失球皆低於2球以下，上季季後賽更繳出場均失球1.24球的鬼神成績。除了帕斯夸爾的貢獻外，後場搭檔拉菲柯夫(Rushan Rafikov)及馬爾琴科(Alexei Marchenko)防守能力也不在話下，本季兩人在場上的正負值合計高達31，絕對在是聯盟中最強悍的防守組合。

火車頭門將帕斯夸爾本季面對過發電機兩場，帳面上雖然丟了5球，但其中有3球是以多打少的進球，如果火車頭能拿捏好防守尺度，應能繼續壓制發電機的進攻。另一方面，發電機後防不如火車頭來得穩定，主力輪替佩丹(Andrei Pedan)此戰也可能因傷缺陣，藍線戰力被大幅削弱。雖然發電機有頂尖的攻擊能力，但遇到專門獵殺強隊的帕斯夸爾恐怕只能俯首稱臣，因此筆者看好火車頭能在主場力退分區龍頭發電機，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。