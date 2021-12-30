在時間臨近北京冬季奧運會開幕前，德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）和內政部長費澤爾（Nancy Faeser）對外宣布將不出席明年2月在中國大陸北京舉行的冬季奧運會。這兩名德國的重要官員強調，這僅僅是個人決定，而非外交抵制的政治決策。

《德國之聲》報導，目前美國已宣佈外交抵制，歐盟尚在尋求成員國之間的共識。雖然如此，但是德國外長貝爾博克外長已公開對《德新社》表示：「我是超級體育迷，但絕對不會在這個時候出席冬奧。過去，歷屆外交部長也通常不出席。」

負責體育事務的內政部長費澤爾經由內政部發言人解釋說，「僅出於疫情大流行的考慮」，就無意親赴北京。此外，費澤爾未再有更多的說明。

德國聯邦政府副發言人畢希納爾 (Wolfgang Büchner)日前在被問及社民黨籍的蕭爾茨（Olaf Scholz ）總理是否會去北京時未置可否。他表示，「就是否出席奧運，歐盟成員國之間尚在協調，我不能對協調過程置喙。」

報導說，數周前美國宣佈不派任何官方代表參加在中國北京舉辦的本屆冬奧會，澳大利亞、加拿大和英國也跟進。

不過，也有強烈反對外交抵制者。俄羅斯總統普丁便在耶誕節前夕指責美國的做法不可接受。他在年度新聞記者會稱，「這是一個不可接受的錯誤決定。」「我們一貫反對體育政治化」。稍早之前，普丁已宣布他本人將於2月份前往北京出席冬奧會開幕式。

在接受德新社採訪時，貝爾博克外長指出，有關是否外交抵制，德方仍在同歐盟合作夥伴們協調。

報導說，前總理梅克爾和她的前任總理通常都不出席奧運會，德國政府一般由主管體育的內政部長作為代表出席奧運會。

本屆冬奧將於2月 日至20日在嚴格的防疫條件下在北京都舉行。發給運動員、官員、媒體和助手的相關手冊規定，每天都須接受檢測、必須佩戴口罩、活動空間限於住宿和奧運設施之間。根據中方防疫措施，外國參與者必須在入境前至少兩周全面接種，以免在抵達後被隔離3星期。