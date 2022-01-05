新年首次考察 習近平視察北京冬奧會場地 10:142022/01/05 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 習近平昨視察北京冬奧會場地及籌備工作。（新華網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京冬季奧運會將於下月揭幕，中共總書記習近平昨視察籌備工作。這也是繼2017年、2021年之後，習近平新年首次考察再次關注北京冬奧。 習近平昨日 (4日)先後到國家速滑館，冬奧、冬殘奧主媒體中心、北京冬奧村、冬奧運行指揮部調度中心及訓練基地，實地了解籌備工作情況，看望及慰問運動員、教練員、運行管理人員、服務保障人員、科研人員、媒體記者和義工等，並向大家致以新年祝福。 點燈旺季 侯友宜新莊廟宇參拜並視察防疫措施 北京冬奧會抵離工作啟動小閉環管理 涉奧人員下機後流程公布 #習近平 #視察 #籌備工作 #冬奧 #運行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022大陸鐵路春運運量估達2.8億人次 今開始售票 10:302022/01/03 兩岸 中烏建交30年 習近平同烏茲別克總統通話 11:482022/01/02 兩岸 京張高鐵冬奥4站 將實行閉環和非閉環管理55天 17:192022/01/03 兩岸 東方紅太陽升 陸人造太陽再創千秒級等離子運行世界紀錄 21:242021/12/31 兩岸 正式運行！中共11部門落實退役軍人逐月領取退役金工作 22:322022/01/04 兩岸 陳時中視察桃機 成立前進指揮所 04:102022/01/05 焦點要聞 權威專家解答 疫情下北京冬奧會醫療保障如何準備 12:452021/12/31 兩岸 大陸2022春運火車票3日開售 預計發送旅客2.8億人次 12:462022/01/02 兩岸 德外長、內政部長不出席冬奧 蕭茲未鬆口 04:102021/12/31 焦點新聞 獨》桃機染疫小黃司機 去年底載過確診者 這幾天還有載客 13:462022/01/04 生活 運將確診前1天才視察防疫車隊 鄭文燦：若有必要都會採檢 16:412022/01/04 生活 兩岸熱門新聞 布林肯與北約9國外長通話強調挺立陶宛 陸外交部回應了 - 兩岸 西安版方方日記 記錄盛世下的血淚 - 焦點新聞 - 旺報 方芳參加北京元旦升旗儀式 淚喊：完成父母心願 - 兩岸 「中老鐵路」開通滿月 呈現客貨運輸兩旺態勢 - 兩岸 - 旺報 穿東京復仇者服飾遊南京引爆眾怒 陸男慘遭圍攻被逼脫衣 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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