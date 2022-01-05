北京冬季奧運會將於下月揭幕，中共總書記習近平昨視察籌備工作。這也是繼2017年、2021年之後，習近平新年首次考察再次關注北京冬奧。

習近平昨日 (4日)先後到國家速滑館，冬奧、冬殘奧主媒體中心、北京冬奧村、冬奧運行指揮部調度中心及訓練基地，實地了解籌備工作情況，看望及慰問運動員、教練員、運行管理人員、服務保障人員、科研人員、媒體記者和義工等，並向大家致以新年祝福。