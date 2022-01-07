桃園機場群聚感染逐漸擴大，交通部長王國材7日視察桃機防疫措施時表示，已要求機場第一線人員要打完2劑疫苗才能上線，旅客入境通道加強清消，並研議在防疫計程車內加裝隔板。

王國材在機場公司董事長林國顯陪同下，視察第二航廈入境大廳商店的購物流程，並前往聯新醫院醫療中心了解近日來的採檢狀況。

隨後王國材視察防疫計程車隊時向媒體表示，據統計每台車載到確診者的比例，從春節檢疫專案之前的0.15％提升到現在的0.81％，顯見國外疫情險峻，導致入境後的風險相對提高，今天特別來跟工作人員說聲謝謝和辛苦了。

王國材也強調，防疫計程車隊司機已經100％打完2劑疫苗，清潔及保全人員也99％以上打完2劑疫苗，他要求，「一定要打完2劑疫苗才能上線。」

至於旅客入境的通道動線、可能接觸的地方及沿線的廁所，已經請機場公司全面配合加強清消，王國材也呼籲外界，給予身處高風險環境中的工作人員一些掌聲。