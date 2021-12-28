國防部長邱國正主持將官晉任典禮。國防部提供

國防部長邱國正今天主持將官晉任典禮，他致詞時指出，國軍將秉持「以備戰止戰」之理念，隨時做好準備，並不斷前瞻敵情變化與科技發展，致力研發新式武器裝備，充實自主國防武力，唯有堅實的防衛決心和國防實力，才能確保國家安全與區域和平穩定。

今天本人代表三軍統帥蔡總統主持陸、海、空軍將官晉任布達典禮，並為各位頒授象徵軍人最高榮耀的將星，內心感到非常的高興。今年6月底受疫情影響，未能一一向110年下半年晉任的將官致賀，所以利用這個機會，向這兩次晉任的將官與寶眷們，表達最誠摯的嘉勉以及恭賀之意。

今天各位可以站在這裡，晉任成為受人尊敬的「將軍」，是因為過去數十年傑出的工作表現，以及品德、學識和才能受到各級長官的肯定，此外，也要感謝各位軍旅生涯每一位工作夥伴、每一個團隊的支持；當然最重要的就是在觀禮席分享各位榮耀時刻的眷屬們，因為有他們的持家安內，大家才可以全力以赴為國家安全奉獻心力，因此，我要對參加觀禮的長輩及寶眷們，致上最崇高的敬意與謝忱。

各位將官們是建軍備戰的生力軍，也是捍衛國家安全的砥柱，今天特別要藉此機會，提出以下四點與各位共勉：

一、肆應區域情勢，嚴密監偵敵情

近年來中共持續在印太地區擴大軍事準備，除對我實施軍事威懾手段之外，更利用「灰色地帶」戰術與「認知作戰」，企圖分化國人，打擊軍民士氣。中共的擴張野心及軍事威脅已明顯改變印太安全局勢，嚴重影響區域的和平穩定，為有效嚇阻敵人侵犯，國軍必須先期掌握敵情威脅，運用聯合情監偵機制，有效整合各軍種情監偵單位與能量，並運用各種管道，嚴密注蒐，針對敵情狀況及戰場環境，進行全方位的情報蒐整，藉由狀況處置驗證並精進戰術戰法，強化應處作為，以達「知敵勝敵」之目標。

二、戮力戰訓整備，發揮聯戰效能

「堅強戰力為國家安全之基石，戰備整備為國防戰力之核心」，國軍近年來持續精進建軍備戰工作，不論組織轉型、戰備訓練和武器裝備更新等，均有多項重大突破，國軍應持續秉持「為戰而訓、戰訓合一」原則，除了應帶著敵情練兵，將訓練與戰備密切結合之外，更應建立「處處皆戰場、時時都訓練」的觀念，從兵科基地到三軍聯訓基地；從漢光演習實兵操演，到作戰區戰備任務訓練月，以從嚴從難的態度與務實訓練，循序漸進累積實力，建立敵不敢進犯的可恃戰力。此外，為因應未來作戰需求，戰備整備應以作戰區聯戰指揮機制為核心，透過各項演習驗證訓練成效，強化兵種協同、軍種聯合作戰效能，並結合公(民)營機構與民、物力動員等全民總力，驗證「聯合防衛作戰」執行成效，提升自我防衛戰力，以達成「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略目標。

三、充實國防建設，展現防衛決心

因應迫切的國防需要，加速發展「不對稱戰力」刻不容緩，國軍除了持續推動國防自主之外，未來戰力整建方向，將置重點於「機動、遠距及精準打擊能力」之武器系統，以建構能嚇阻侵略行動之關鍵戰力。近期國軍逐一向國人呈現了海軍塔江軍艦成軍、高效能布雷艇交艦、空軍F-16V型機性能提升接裝及首架勇鷹高教機交機任務的國防自主成果，此外，本部「海空戰力提升計畫採購特別條例」，在各院會的支持下，已由立法院三讀通過，未來特別預算案通過後，除了可望在短時間籌獲發展成熟及可快速如期量產之「各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統」，提升國軍整體戰力，達成「重層嚇阻」的軍事戰略目標之外，更別具意義的是，特別預算的採購品項是以國產武器裝備為主，不僅可帶動國防產業發展，更可深化國內軍備作業維持能量，使國防資源發揮最大效益。誠如蔡總統所說：「國防是和平最大的保障」，國軍將秉持「以備戰止戰」之理念，隨時做好準備，並不斷前瞻敵情變化與科技發展，致力研發新式武器裝備，充實自主國防武力，唯有堅實的防衛決心和國防實力，才能確保國家安全與區域和平穩定。

四、強化崇法守紀、維護優良軍風

「軍紀」與「安全」是部隊一切工作的基礎，一定要不斷的提醒官兵置身營內外的防險注意事項，不厭其煩叮嚀，持續法令宣教，從強化內部管理、落實風險管控、綿密工作紀律督導等各層面，鉅細靡遺地做好各項軍法紀要求，讓危安意識深植官兵內心，以高標準看待個人言行，並在從事任何活動時，能以安全、守法做為前提。然在國軍各單位高度重視下，仍有少數官兵因工作疏忽或心存僥倖，漠視軍紀營規，肇生違紀犯法事件，造成對個人、家庭與部隊難以彌補的傷害。各級幹部應善用領導統御，落實「知官識兵」作為，掌握官兵營內、外生活動態，主動發掘問題並提供協助，使其身心不受傷，權益不受損，完善官兵照顧，使其能專注本務，進而凝聚部隊向心。（結束）