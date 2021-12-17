捷克媒體15日報導稱，中方可能對某位立陶宛人實施「無罪羈押」。此外，捷議會參議院外委會通過決議，呼籲捷政府就「立外交官返回維爾紐斯以回應中國脅迫行為」表達支持，並在歐洲理事會等公開場合發聲表達聲援和支持。中國外交部發言人汪文斌今天（17日）在例行記者會中回應，中方對此堅決反對。

關於中方對立陶宛人員實施「無罪羈押」的消息，汪文斌表示，這純屬子虛烏有，十分荒謬。「立方在未和中方協商的情況下，自行決定突然安排所有駐華外交人員離華，並公然散布謠言，推卸自身責任。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。」

立陶宛外交部周三宣布召回駐華臨時代辦，媒體稱該代辦處全部19名人員及家屬已經離開北京。有「立陶宛外交圈知情人士」對外說，「安全顧慮」和「遭遇脅迫」是其撤回人員的主要原因，因為中方「逼迫」立陶宛外交人員交出身分證明文件，而他們擔心「失去外交豁免權」。

汪文斌表示，中方敦促有關方面明辨是非，秉持客觀公正立場，恪守一個中國原則，以實際行動維護雙邊和中歐關係健康穩定發展。