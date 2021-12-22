大陸外交部發言人趙立堅今天（22日）主持例行記者會。有記者提問，21日，東京電力公司向日本原子能規制委員會提交「福島核污染水排海計劃」。請問中方對此有何評論？

趙立堅表示，中方嚴重關切、堅決反對日本單方面決定向海洋排放核污染水，並持續推進核污染水排海準備工作。

趙立堅說，今年4月以來，國際社會就日本核污染水排海的正當性、排海方案的合理性、核污染水數據的可信性、淨化設備可靠性等問題，向日方提出了諸多關切。國際原子能機構技術工作組關於福島核污染水處置問題的工作也仍在進行之中。日方對國際社會的正當合理關切置若罔聞，反而不斷推進福島核污染水排海的各項政策和技術準備，顯然是要將錯誤決策強加於國際社會，是要讓太平洋沿岸各國承擔核污染水排海的風險。日方此舉極其不負責任。

趙立堅指出，8個月來，日方不斷為核污染水排海決策辯解，聲稱這是安全的。但很多國家和國際環保組織都提出疑問，如果核污染水真的安全無害，為什麼日方不向國內湖泊排放核污染水或是在國內循環利用？再退一步講，為什麼日方不選擇建設更多的儲罐在境內儲存？對於排放的核污染水是否安全，國際社會能夠聽信日方的一家之言嗎？對於這類根本性的問題，日方理應作出負責任的回答。

趙立堅強調，日本福島核污染水處置關乎全球海洋生態環境和公眾健康，絕不是日方一家私事。日方應認真傾聽和回應包括周邊鄰國在內的國際社會關切，撤銷向海洋排放核污染水的錯誤決定。除非同利益攸關方和有關國際機構充分協商並達成一致，否則日方不得啓動核污染水排海。