外交部長吳釗燮前接受印尼媒體專訪表示，台灣對東協國家在南海受中國侵擾的遭遇感同身受，期盼包括印尼在內的東協友好國家，能對台海情勢表達關切，並督促中國克制其威權擴張的野心。

外交部長吳釗燮日前接受印尼最大報紙「指南日報」（Kompas）記者Laraswati Ariadne Anwar及Robertus Benny Dwi Koestanto視訊專訪，就國際地緣政治情勢、自由開放的印太地區、台海局勢以及台灣與東協（ASEAN）國家合作交流等議題進行說明，專訪內容17日刊出。

吳釗燮指出，全球包括台灣、太平洋、歐洲及拉丁美洲等地，正處於地緣政治變局，尤以台海、南海局勢最受關注。中國挑釁作為對區域和平穩定毫無助益，也與自由、開放的印太地區願景相違背。

他說，台灣身為國際社會的負責任成員，將與崇尚自由與民主的理念相近國家合作，致力促進區域和平、穩定與繁榮發展。

吳釗燮表示，中國的強勢擴張作為，以及在國際場域壓迫台灣，已喚醒民主陣營國家的警覺，認定中國的行徑是對國際秩序與民主價值的挑戰。面對中國進逼，台灣持續加強自我防衛力量，並將堅定維護民主自由生活方式，期盼獲得更廣泛的國際支持。

他說，近來美、歐、澳、日等國在多場雙邊與多邊會議及會後聲明中，對台海和平穩定表達高度關切；法國、德國、 荷蘭、瑞士、愛爾蘭及捷克等歐洲國家，也紛紛通過友我決議；近日美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問印尼時，也重申美方對維持台海和平穩定的承諾。對於友我國家的支持，我國都深表感謝。

印尼「指南日報」創立於1965年，為印尼創刊最久、發行量最大報紙。該報每日發行量約65萬份，連同電子報Kompas.id，讀者遍及印尼全國34省，深具輿論影響力。