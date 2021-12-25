陸商務部：繼續壓縮外資準入負面清單 擴大外商投資市場準入 18:092021/12/25 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國商務部副部長王受文今於一場論壇視訊致詞。（新浪網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國商務部副部長、國際貿易談判副代表王受文今在「中國加入APEC三十周年工商界主題活動暨2021年APEC工商領導人中國論壇」上表示，加入APEC30年，中國的平均關稅下降到7.4％左右。 他表示，今年中國還將繼續壓縮外資准入負面清單，擴大外商投資市場準入，加強投資促進和保護，並且將以實際的行動深化國內改革和擴大高水平對外開放，實現自身高質量發展，也為世界經濟增長做出更多的貢獻。 熱門股－華紙 外資加碼領軍走高 黃奇帆：上海應積極爭取國際碳定價權 成為全球最大單一碳市場 #擴大 #中國 #APEC #繼續 #壓縮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國新視野－最大投資機構減持的背後啟示 04:102021/12/25 全球財經 中國助沙烏地造飛彈 伊核協議談判添變數 04:102021/12/25 話題觀察 澳可提前5年獲核潛艦 美卯勁抗中等不及了 11:122021/12/25 軍事 周小川：上海股市有必要開設國際板 16:502021/12/25 財經 與習高度互信 稱中俄是絕對的全面戰略夥伴 普丁：中國經濟 30年內全面超美 04:102021/12/25 產業財經 別中美國的計 大陸宜自求改革 04:102021/12/25 時論廣場 大陸手機製造商 遭印度突擊搜查 04:102021/12/25 產業財經 十四五規畫中國將研發「跨江越海、深水複雜環境水下隧道建造技術」 09:112021/12/25 兩岸 美禁止採購涉疆產品 陸紡織工業聯合會及12家協會今發共同聲明譴責美國霸凌 16:042021/12/25 兩岸 台中國際茶、咖啡暨烘焙展 規模創高 04:102021/12/25 產業．科技 拜登禁新疆貨進口 04:102021/12/25 全球財經 兩岸熱門新聞 社評／大陸對蔡政府發出的訊號 - 焦點新聞 - 旺報 陸工程院院士張伯禮：西安疫情暴露基層防控大意 - 兩岸 陸交通運輸部：川藏鐵路全面開工建設 - 兩岸 - 旺報 每年滿足200萬戶家庭用電量 中國首個百萬千瓦級海上風電場並網發電 - 兩岸 - 旺報 馬興瑞任新疆黨委書記篤定晉升政治局 陳全國卸任另有任用 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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