中國商務部副部長、國際貿易談判副代表王受文今在「中國加入APEC三十周年工商界主題活動暨2021年APEC工商領導人中國論壇」上表示，加入APEC30年，中國的平均關稅下降到7.4％左右。

他表示，今年中國還將繼續壓縮外資准入負面清單，擴大外商投資市場準入，加強投資促進和保護，並且將以實際的行動深化國內改革和擴大高水平對外開放，實現自身高質量發展，也為世界經濟增長做出更多的貢獻。