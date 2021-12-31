中共中央機關報《人民日報》31日報導，中國石油天然氣集團（中國石油）表示，2021年，中國石油國內油氣產量當量預計達2.13億噸，創歷史新高。據悉，中國石油在實現穩油增氣同時，新增探明油氣儲量當量也創歷史新高。2021年取得5項重大戰略突破、15項重要發現，落實11個億噸級和12個千億立方米規模儲量區，進一步夯實了中國石油穩油增氣的資源「家底」，提升了保障大陸國家能源安全的能力。

報導稱，與此同時，中國石油將發展新能源和替代能源作為推動綠色低碳轉型發展的新動能，努力構建「油氣熱電氫」五大能源平台，新能源新業務發展規畫穩步推進：在瀘州形成大陸國內首個「萬億立方米儲量、百億立方米產量」的深層頁岩氣大氣田；在大慶、長慶等油田陸續頁岩油勘探開發取得重大進展；在中寧古城油氣站建成大陸國內首座BIPV（光伏建築一體化）太陽能光伏發電油氣合建站；在環渤海、陝甘寧、華南等7個區域部署建設19個氫提純項目，形成高純氫產能2.9萬噸／年。