仲量聯行今（6）日公布2022年商用不動產市場趨勢，董事總經理趙正義表示，預期今年商用不動產市場續熱，將出現五大「福虎出柙」現象，包括：軌道經濟、辦公續熱、ESG、物流、數據中心。
仲量聯行統計，2021 全年商用不動產市場投資額達1325億元，雖二、三季逢疫情高峰，表現保守，但市場彈性佳，第四季迅速回升，全年交易額仍為歷史第二高。研發中心及總部型科技廠辦續熱 投資自用買家紛紛出手2021 年交易主要以工業不動產為主，占總投資額的 60%，其中以廠辦尤為熱門，全年投資額約508億，相比去年138億投資額，呈倍數成長。
另外趙正義也表示，今年政府部門也積極釋出公有地招商案，吸引民間投資金額上看1800億元，估計會比2020年增加12.5％。
趙正義表示，台灣商用不動產市場在疫後的表現十分穩健，交易量回到疫情前水準。 他指出，受惠剛性經濟需求殷切，科技業及製造業出口表現亮眼，企業對辦公空間的擴編及升級需求可能會隨著市區內老舊A辦的淘汰逐步顯現，購地設廠需求及總部型科技廠辦需求，亦將持續推動工業不動產投資額成長。
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