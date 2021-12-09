兩岸情勢持續升高，引發華府關切。美國國務院亞太助卿康達今天表示，美國公開與私下都敦促北京履行承諾，和平解決兩岸議題。他警告，中國若武力犯台會是重大錯誤，將有嚴重後果。

美國總統拜登（Joe Biden）上任即將滿週年，參議院外交委員會今天召開聽證會，探討美國未來對台政策走向，康達（Daniel Kritenbrink）與國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）受邀代表政府發言。

談到美國對台政策，康達表示，美國持續反對單方面改變現狀，呼籲兩岸議題應以符合台灣人民意願與最佳利益的方式和平解決。正因如此，美國嚴重關切中國大陸對台作為越來越挑釁且具脅迫性。

康達指出，北京行徑破壞區域穩定也恐導致誤判，危害全球經濟。為因應中國大陸加大軍事威脅，美國會持續提供台灣必要防衛武器與服務，協助台灣維持足夠自我防衛能力。他舉例，自2009年以來，美國行政部門已通知國會超過320億美元（約新台幣8963億元）價值的對台軍售案。

但他強調，單靠軍售不足以確保台灣自我防衛能力，美國鼓勵台灣優先提升不對稱戰力，採取必要防衛改革，強化台灣社會對抗中國脅迫的韌性。

除了協助台灣維持防衛能力，康達表示，美國也持續透過外交管道，與盟友夥伴提及台海和平與穩定的重要性，並對北京對台作為表達強烈關切。此外，美國公開與私下皆敦促北京履行承諾，和平解決兩岸議題，並與台灣方面進行有意義對話，降低緊張情勢。

他引述美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）表示，若北京武力犯台「會是個重大錯誤，將有非常嚴重後果」。

議員關切，兩岸何時最可能爆發衝突。瑞特納未給出明確時間點，僅強調「中國挑戰是今日問題，也是明日問題，是2027年問題...也是2040年甚至之後的問題，我們不該設定日期，而是要確保從今以後都能維持威懾力。」