經濟部「投資台灣三大方案」提前達標、突破1.5兆元投資目標，經濟部長王美花3日表示，月底前將確定方案加碼及延長的細節，至於要求未來申請廠商在審查時必須提出減碳方案「是必須要做的事情」，後續若有相關具體細節，會再對外說明。

經濟部在2019年推出投資台灣三大方案，以一對一的專人協助，提供包括土地租金優惠、專案貸款、移工申請等專案優惠。根據投資台灣事務所目前最新統計，「投資台灣三大方案」已吸引1082家企業，合計超過1兆5012億元投資，並創造逾12萬個本國就業機會，後續尚有68家企業排隊待審。

王美花3日上午出席「2021亞太產業合作推動委員會」 第二次委員會議，她會前接受媒體訪問時表示，最近這半個月以來，申請案與詢問度也增加很多，確定會加碼，為讓想回來的廠商可以享受三大投資方案的措施，預計年底會端出加碼方案。

王美花指出，台商回台趨勢增加，主要有兩大原因，首先是國際因素加速了台商回流；其次是回台投資者讓台灣供應鏈越來越完整，對台灣來說，雖然「台灣（土地）小」，但對廠商很有幫助，特別是這些回來的台商多為高科技產業，都是先進製程。

英特爾認為「台灣是個不安全的地方」，王美花沒有正面回應。她說，對台灣半導體產業不斷進步，一步一腳印，相關的技術、良率都備受客戶肯定，台灣只要做好自己的工作。

至於中國突實施能耗雙控、對在陸台商開罰等事件是否為台商加速回台原因？王美花指出，美中貿易戰開打後，美國客戶要求廠商在中國以外地方生產，這一點是有利台商回台投資，另外，台灣法制環境透明、政府行政效率良好，也很吸引台商。