太空產業已經列為台灣六大核心戰略產業之一，行政院科技會報辦公室就衛星本體與地面設備發展，分別請科技部、經濟部進行推動。經濟部工業局今(9)日宣布台灣低軌道衛星地面設備旗艦團隊啟航，由工研院與國際航太通訊服務商Aerkomm簽署國際合作協議(MoU)，未來將攜手衛星地面終端設備供應鏈合作，共創雙贏局面。

工業局通過「低軌衛星地面通訊設備開發補助計畫」主題式研發計畫，共計5案，包含5家主導廠商昇達科(3491)、穩懋(3105)、耀登(3138)及鐳洋科技。聯合商為台光電(2383)、台燿(6274)、奇鋐(3017)、金像電(2368)等10家企業受惠，研發主題含低軌衛星家用終端設備、行動車用終端設備、半導體功率元件及地面接收站關鍵元件開發。

近年由於衛星科技高速發展，衛星製作與汰換成本大幅降低，加速引爆全球低軌衛星布建浪潮。目前SpaceX星鏈計畫，已發射1877顆衛星。OneWeb也緊追發射352顆衛星。最近美國聯邦通訊委員會(FCC)11月初也才公布，受理新一輪38萬顆衛星新建擴增提案，明顯感受衛星商的迫切需求。

越來越多的國際運營商、設備商投入太空產業，這塊領域原本比較封閉，但今年台灣初期先與國際商建立交流管道，掌握需求後，再媒合台廠與國際商一對一商談，同時也讓國際商了解台灣供應鏈狀況與相關優惠措施(如研發投資抵減、機器設備輸出優惠貸款、全球研發創新夥伴計畫等)，使該領域商機輪廓逐漸清晰。

明年3月政府也將與太空中心合作，帶領台廠到美國華盛頓參加2022 Satelitte衛星展會，行銷台灣解決方案。台灣的ICT產業優勢基礎，未來在國際衛星產業鏈中，將會是不可或缺的關鍵地位。