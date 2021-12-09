永豐銀行積極打造綠色金融生態圈，本周獲經濟部能源局頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」肯定，同時旗下合作的綠能電廠總裝置容量，亦正式達1座核能發電廠規模，扮演台灣發展永續家園的重要推手。

永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，永豐銀行自2016年起連續6年獲頒光鐸獎，為金融業唯一。至今（2021）年11月底，旗下合作的太陽能電廠總數逾5800座，綠能電廠總裝置容量則約1.92 GW，未來將持續攜手產業發展潔淨能源應用。

歐陽子能表示，2012年起，永豐銀行積極響應再生能源政策，與時俱進推行綠能專案融資服務，解決產業鏈融資需求，合作綠能電廠遍布臺灣各地縣市，類型也包含屋頂型、水面型、大型地面型及漁電共生模式，亦成為業界綠能電廠聯貸首選合作銀行，迄今主辦13件聯貸案、累計總金額達新台幣668億元。

同時，永豐銀行也推動綠電市場自由化，包括去（2020）年首創民間綠電交易融資架構，協助企業接軌RE 100國際潮流；攜手售電業者打造綠電交易平台並扮演第三方角色以提升售電端及購電端交易安全性；去年11月發行全台首檔可持續發展債券及今年5月發行全台首檔社會責任債券，募集資金使用於綠色投資及社會效益投資相關計畫，建構對環境及企業雙贏的永續生態圈。

除連續六年獲光鐸獎肯定，永豐銀行亦獲得金管會頒發「新創重點產業放款績優銀行」再生能源產業特別獎及《遠見》雜誌「2021 CSR企業社會責任獎－環境友善組楷模獎」、《卓越》雜誌「2021卓越銀行評比－最佳綠色金融創新獎」等多項殊榮。