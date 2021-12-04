據香港東網報導，繼第2屆美歐中國議題對話後，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）周五（3日）與歐盟對外事務部秘書長聖尼諾（Stefano Sannino）就印太問題展開高級別磋商。雪蔓會後出席美國公共政策研究機構布魯金斯學會簡報會時稱，美國與歐盟應對中國的方式愈來愈一致。

雪蔓指，美國會與歐盟肩並肩，以集體力量應對中國，並說：「我們看到與歐盟應對中國的方法是互補，以及愈來愈趨向一致。」至於聖尼諾則稱，歐盟承認中國的重要性，但當北京的行動未有遵守規則時，歐盟不會回避，又指中方近日針對歐盟成員國立陶宛的行動令人擔憂之餘，亦屬不可接受。

此外，聖尼諾提到華府正在定義與中國之間關係，以及在印太地區的利益，認為歐盟與華府正處同一方向，正努力在印太地區建立有利合作的環境。

對於澳洲早前取消與法國的潛艇合約，導致兩國關係出現裂痕，聖尼諾承認這並非單純商業問題，也是信任問題，但相信雙方最終能夠化解分歧，強調澳洲是歐盟重要及志同道合的區域夥伴。

★美卿籲陸慎重考慮 不要在台海引發危機

此外，美國國務卿布林肯3日警告，中國大陸任何武統台灣舉動將為大量人帶來「可怕後果」（terrible consequences），希望陸方領導人慎重考慮，不要在台灣海峽引發危機。

布林肯出席會議時指出，大陸近年一直試圖改變台灣現狀，希望陸方領導人不要引發危機，認為會為大量人帶來可怕後果，不符合任何人的利益。他也強調，美國堅決履行確保台灣擁有自衛手段的承諾。

當被明確問及大陸假如武統台灣，美國會否派軍時，布林肯沒有正面回答，他只說：「我們一直非常明確及一貫明確地表示，我們多年來致力確保台灣擁有自衛方法，我們將繼續履行此承諾。」