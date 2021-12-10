中國近來持續升高對立陶宛的經濟脅迫，破壞以規則為基礎的國際貿易體系，意圖逼迫立陶宛改變其與台灣相互設處的外交政策決定，外交部今天透過新聞稿嚴正譴責。

我國呼籲中國立即停止對立陶宛的歧視與報復性貿易措施，包括以技術問題阻擋立陶宛貨物在中國通關，或脅迫第三國不准進口立陶宛生產原料及零件等；中方意圖規避國際社會公開檢視中國的不當打壓。

對於立陶宛貨物遭中國制裁，無法透過海關清關及進口申請無端突遭拒絕，歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）與執委會貿易執委杜姆布羅夫基斯（Valdis Dombrovskis）12月8日發表聯合聲明，反對任何會員國遭受政治壓力及強制性措施。歐盟執委會同日並提出「反經濟脅迫」規範，目的為反制第三國藉威脅或限制經貿等手段，對歐盟及其會員國的主權造成嚴重干涉。

美國國務院發展人普萊斯（Ned Price）12月10日也強調，支持台灣與立陶宛深化合作及相互設處。美國國務院呼籲美國企業務必「睜大眼睛」，關切或警覺中國相關侵犯作為。

外交部指出，我國政府對此嚴肅議題與美國及歐盟同樣高度關切，藉此重申對以規則為基礎的國際貿易體系堅定支持，強力呼籲國際社會共同譴責及反制威權主義的經濟脅迫手段，以維護公平、自由及互惠的國際貿易環境。

外交部強調，台灣與立陶宛同意相互設處及深化關係，並共享自由民主人權的理念價值，樂願開展雙邊經貿、科技、教育、文化等各領域的合作。本年10月我國中東歐三國經貿投資考察團訪問立陶宛，成果豐碩；雙方簽署6項合作備忘錄及舉辦超過280場次的B2B商業洽談會，顯示台立兩國在經貿投資、產業對接及供應鏈安全都具有龐大潛力與商機。