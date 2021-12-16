美國聯邦參議院院會於美東時間15日表決通過「2022會計年度國防授權法案」的兩院協商版本，法案內容包括重申《台灣關係法》及「六項保證」的對台安全承諾，支持台灣維繫足夠的自我防衛能力及支持美國國民兵與台灣合作，及邀請台灣參與2022年環太平洋軍演（RIMPAC）等條文。

外交部發言人歐江安對此表示，感謝美國國會對台灣安全承諾的堅定支持，我國政府也將持續在現有堅實友好的基礎上，與美國密切聯繫合作，並善盡區域成員的責任，共同維護台海及區域的和平與穩定。

國防部副部長王信龍上月在立法院針對是否受邀環太軍演曾表示，我方正積極溝通，美軍印太司令部也樂見，不過尚未收到美方邀請，且明年軍演日期也還未定。

參議院是以88票贊成、11票反對通過2022年財政年度國防授權法案；該法案已於7日於眾議院以363票贊成、70票反對的壓倒性票數通過。在參院表決通過後，法案將送白宮由拜登（Joe Biden）簽署後生效。