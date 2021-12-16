紐西蘭統計局周四公布，受到Delta變種病毒引爆新一波疫情影響，紐西蘭第三季國內生產毛額（GDP）較上季下滑3.7%，扭轉了第二季的增長2.4%，並創下史上第二大跌幅。
儘管如此，實際出爐的數據仍比經濟學家預測的季減4.5%和紐西蘭央行此前預估的季減7.0%緩和許多。
此外，紐西蘭第三季GDP較去年同期下滑0.3%，亦遠優於經濟學家預估的年減1.6%。
紐西蘭元對此數據反應不大，仍維持住稍早以來的升勢，報0.6780美元。
因淪為Delta疫情中心，紐西蘭最大城市奧克蘭第三季幾乎都處於於封鎖狀態，迫使該市的企業和其他經濟活動關閉了約100天。
紐西蘭統計局表示，零售、製造、建築和娛樂活動受到封鎖措施的影響最大。
奧克蘭市在8月爆發Delta疫情，在此之前，被公認為全球防疫模範生的紐西蘭幾乎沒有確診病例，這帶動了其經濟從去年的衰退中強勁復甦，考量經濟可能過熱，該國央行已在近幾個月來兩度升息。
Capital Economics經濟學家Ben Udy出具報告指出，隨著防疫限制在第三季和第四季逐漸放寬，我們認為紐西蘭經濟將在第四季反彈。而基於第三季經濟萎縮的力道遠遠低於紐西蘭央行預期，今天的數據只會強化該央行將進一步調升利率的市場預期。
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