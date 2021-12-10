今是國際人權日，副總統賴清德今到《流麻溝十五號》拍攝現場探班，感謝出品人姚文智、導演周美玲，拍出台灣人的故事。他說，人權是所有普世價值的核心關鍵，歷史教訓的痕跡依然鮮明，不能遺忘、勿蹈覆轍，也催促著大家協力合作，促進、保障、捍衛人權，讓台灣不斷向前。

賴清德今在臉書指出，這是一部描繪1950年代在綠島服刑女性「思想犯」的電影，記錄著被拘禁在遺世孤島裏，被抹去名字，只剩編號代稱的女性，在那個政治高壓、社會保守的時代中，那遙遠卻清晰的聲音，以及不甘且不屈的身影。

他說，《流麻溝十五號》是對往昔歷史的回望，勿忘來時路的叮嚀；從海外黑名單吟唱「黃昏的故鄉」的辛酸淚，到2019年同性婚姻合法生效，台灣走過人權晦暗的時代，大家對人權的關注，從政治面，更推進到孩童、性別、勞工等各個面向，也藉由積極參與國際組織與合作，堅定守護著得來不易的民主、自由、人權。

他指出，近年來世界對人權的關注，也逐漸跨越國界與企業的藩籬：為聲援受迫害維吾爾人所發起的抵制新疆棉，到近日關注中國人權議題而抵制北京冬奧，都彰顯著人權已不是單一地區、國家的抗爭而已，而是世界公民共同的行動。

賴清德強調，人權是所有普世價值的核心關鍵，在人權日的今天，回顧過往、思考當下，歷史教訓的痕跡依然鮮明，不能遺忘、勿蹈覆轍，也催促著大家協力合作，持續用堅定的信念、積極的力量，促進、保障、捍衛人權，讓台灣不斷向前。