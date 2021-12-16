「今天還滿像夏天的」，北部高溫飆到29度，天氣晴朗舒適；中南部及東部也有27至30度。明起氣溫狂掉，一波冷空氣急速南下，才終於有冬天的樣子，周六清晨最冷，北台灣低溫恐驟降至10、11度。「雷伊」颱風大轉彎，未來有機會往台灣接近，下周一（20日）起一連3天，全台都有降雨機率。

一波強冷空氣急行軍，明晨抵達台灣後，全台「跳水式降溫」，且越晚越冷。氣象專家吳德榮指出，這波冷空氣又變強了，最低溫下探10度，比昨天預估的還少1度，周六清晨最冷。把握只剩一天的暖陽，要洗衣服、曬冬被的趁今天。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，明起鋒面掠過，後方冷空氣尾隨，全台明顯轉冷，跟今天高溫近30度相比，「降溫會相當有感」。吳德榮提醒，若台北市氣象局測站出現14度，則符合「大陸冷氣團」定義，民眾千萬別被今天的大太陽誤導，明起要注意保暖。

至於中度颱風「雷伊」，預估未來將迴轉北上，不過接下來的環境並不利颱風發展，走到一半夭折的機率不小。吳德榮認為，颱風雖然掛掉，但其殘餘水氣仍會往台灣輸送，尤其南台灣要注意這波降雨，有機會為已進入旱季的南部解渴。