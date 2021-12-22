旅遊業者鳳凰(5706)今日召開法說，總經理暨發言人卞傑民表示，2022年營運仍以國旅為主，將聚焦加強國旅產品豐富度，提前部署為市場復甦預做準備，並關注全球各國解封進度調整策略、持續多角化經營等4大策略因應，期盼明年第二季國境能有逐步解封機會。

鳳凰看好離島觀光需求，規畫投資約5億元在小琉球打造休閒飯店，規畫70間客房搭配無邊際泳池等設備，委由天成飯店集團進行整體規畫顧問。卞傑民表示，飯店已在9月底正式動工，雖面臨缺工缺料等因素影響，仍以明年底完工取得執照為目標。

鳳凰因疫情影響國外團體旅遊，2021年前11月自結合併營收1.36億元、年減71.57％，為近18年同期低點。觀察各產品營收，以美洲線占35.27％、亞洲線33.53％、國旅28.48％為主，手續費、傭金、陸運、貨運等其他約1.89％，郵輪線約0.83％。

鳳凰前11月營收主要來自國旅及帛琉旅遊泡泡、關島Air V&V疫苗旅遊等機加酒等需求，雖然營收銳減導致前三季營業虧損倍增，但在業外認列處分不動產及補助等收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.69億元、年增達近5.7倍，每股盈餘1.04元，自歷年低點回升。

展望2022年，鳳凰營運聚焦4大策略，包括持續強化國旅產品豐富度，加強專人專車小團體旅遊、長天數完整套裝、開發深度部落旅遊、離島花東地區團體產品等，並為市場復甦預做準備，針對明年春季賞花、長短線郵輪產品、秋季賞楓等需求提前部署。

卞傑民指出，雖然隨著台灣採購疫苗陸續到貨，使帛琉旅遊泡泡及關島疫苗旅遊需求10月起明顯降溫，但目前帛琉旅遊泡泡並未中斷，為目前回台唯一不須入住防疫旅館的國家，後續仍將持續努力，並建議主管機關後續可加強宣傳推廣。

其次，鳳凰持續關注全球各國解封進度調整策略，針對歐美及可能的旅遊泡泡地區推出機加酒自由行產品因應。同時，持續發展多角化經營分散風險，目前已有子公司柏悅經營「好食嗑HAUS FOOD」美食街品牌，以及投資設立「菲尼克斯私人健身空間Fitnexx」。

卞傑民表示，「好食嗑」及「菲尼克斯」今年營運均受三級警戒影響，所幸隨著疫情趨穩而逐步復甦，「好食嗑」目前單月營收約100萬出頭、恢復至疫情前約6～7成水準，而「好食嗑」及「菲尼克斯」目前均在尋覓增設新據點的可行性。