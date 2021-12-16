雄獅集團《欣傳媒》今日發布「頂級旅遊消費大數據」調查，發現高端客在選擇國旅產品時，青睞「有錢也訂不到的稀缺元件」，且願意花費1萬元以上進行2天1夜國內旅遊，由太魯閣晶英酒店奪冠，其次是虹夕諾雅谷關、涵碧樓，擁有自然季節景觀的武陵櫻花季和司馬庫斯住宿也是熱門選項，熱門交通工具則是頂級露營車。

欣傳媒總經理游國珍表示，隨著新冠肺炎病毒不斷變種，從Alpha、Delta一直到最近出現的Omicron，病毒的變異恐成常態性，短期內會造成國境管制重啟，但就長期而言，可能會形成全球共識的防範機制，包含一致性跨境管制流程，以及雙邊國門對等開放原則等；旅客對於旅遊商品的需求也有不小變化，像是國內旅遊意願將受政府觀光政策影響，客製包團更受歡迎，出境團體旅遊比例則在後疫時期大幅提高。

根據調查資料，過去民眾出國為節省旅費，大多選擇商務型飯店或民宿，但隨著公衛意識抬頭及各項防疫政策宣導之下，清潔及衛生設備成為住宿的首要考量，因此民眾在後疫情時代選擇星級飯店的意願明顯增加，並且願意增加支出購買旅遊平安保險，確保旅行途中沒有後顧之憂，加上旅行社代辦數位疫苗護照、出入境PCR檢測或快篩等手續，游國珍認為，這些將會是未來的旅遊商機所在。

游國珍指出，由於疫苗護照及出入境檢疫措施趨於嚴格，加上交通、住宿、檢疫等旅遊成本增加，民眾未來旅遊預算提高、團費上漲，以及個人健康管理等，勢必成為新常態，出國旅遊門檻提高不少，觀光旅遊產業必須為各種狀況提前做好準備，在國境解封的瞬間，立刻掌握先機。

至於境外旅遊，有超過四成的高端旅客安排旅遊時傾向「自組一團」，讓行程和人數更能按理想規劃，顯示客製化及私人訂製行程更受歡迎；旅遊目的地除了日本居冠外，歐美長程線仍受到頂級客層青睞，其中更有64％的民眾，願意花費15萬元以上進行一次長途旅遊；另有近半數民眾願意花費超過20萬元進行郵輪旅遊，最重視艙房等級，其次郵輪品牌。

此外，高端客對未來的境外旅遊也有新的想像，「旅遊夢想清單」調查顯示，一到五名分別為：環遊世界、南北極地探險、宗教朝聖之旅和傳奇高球之旅（St. Andrews、Pebble Beach）、世界名山，而「太空旅遊」也赫然在列。