從跨年後一直到過年期間都是旅行的旺季，旅遊票券平台也看準今年消費者仍是不能出國的時期，推出不同的國旅行程優惠，讓消費者能在國內也能體驗到渡假玩樂的快樂氣氛；Klook就公布了本年度4大年度旅遊Top 10榜單，當中像《2021國旅熱銷體驗年度Top 10》中，就以主題樂園長占榜首，還有像各大人氣音樂祭、展覽都成了搶票的對象。

Klook的「teamLab 未來遊樂園＆與花共生的動物們」門票，380元。（Klook提供）

在Klook平台上，除了像六福村主題遊樂園、遠雄海洋公園等全年熱門的樂園票券以外，像露營體驗也相當受歡迎，不過要數《秋冬旅遊熱搜關鍵字Top 10》，就有甫開賣早鳥票就完售的「2022春浪音樂節．山線」，還有每次開展必爆滿的「teamLab 未來遊樂園＆與花共生的動物們」，Klook更推出預售單人票優惠，即買即用免排隊最方便，另外還有30日起開展的「湯姆貓與傑利鼠：來玩吧!!」特展，2月28日前買早鳥票享優惠價外，再加送超萌文件夾。

至於KKday則是瞄準現在年輕人最愛的音樂祭、派對市集活動，帶來了2022年最Chill、於大鵬灣舉行的「青洲灣派對」，推出了「預約專屬濱海包廂套票」、限量「派對市集抵用券」及「青洲灣派對市集來回接送」票，在KKday上以國旅券消費更筆筆享回饋，包括憑券消費享KKday Points最高15倍回饋、下單再送7-11 CITY CAFE中杯美式，正好可以連距離不遠的墾丁或小琉球等套票一起購買最優惠。

Klook的「湯姆貓與傑利鼠：來玩吧!! 」特展門票，特價250元起。（Klook提供）

KKday獨家「2022青洲灣派對」優惠套票，400元起。（青洲灣派對提供）