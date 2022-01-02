囚犯被關進監獄中是為了自己做錯的事情而付出代價、遭到懲罰，然而巴西近日出現一起誇張事件，一間公立監獄竟在平安夜當晚雇用2名穿著火辣的女舞者，在監獄裡大開「狂歡派對」，囚犯還興奮地拿出手機狂拍，荒謬的畫面曝光後，立刻引發網友抨擊。

根據《紐約郵報》報導，這起事件發生在上月24日，伯南布哥州戈亞納（Goiana）的一間監獄，囚犯們為了慶祝平安夜，特別請來2名穿著火辣性感的女舞者和一名DJ到監獄表演，眾人一同舉辦「狂歡派對」。

從影片中可以看到，所有人都被關在同一個空間內，女舞者在正中央隨著音樂跳豔舞，而囚犯們則圍繞在旁邊，一邊跟隨節奏擺動，一邊舉起手機拍攝，還有人興奮地發出歡呼聲，一旁的男主持人則握著麥克風炒熱現場氣氛。

影片很快就外流出去，並在推特上瘋傳，不少人批評監獄的做法，質疑囚犯是否過得「太舒服」，這樣要讓受害者家屬做何感想？巴西眾議院議員卡洛斯（Carlos Jordy）也轉發這段影片怒斥：「我們的監獄系統就是個笑話」。

經過巴西當局調查後，所有囚犯都被訊問，同時他們持有的違禁手機也遭到沒收，儘管參與這場「狂歡派對」的囚犯、獄警身分並未公開，但3名囚犯因此被轉移監獄，還有一名確認幫助派對舉行的獄警也遭到解雇，是否還有更多涉案工作人員，目前仍在調查當中。