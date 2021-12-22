第十屆台中市表演藝術金藝獎由台灣揚琴樂團奪得，由台中市副市長令狐達榮（左）頒獎給團長鐘泉波（中）。（陳淑芬攝）

第十屆台中市表演藝術金藝獎22日在市府頒獎，邀請表演團隊到場演出。（陳淑芬攝）

第十屆台中市表演藝術金藝獎22日揭曉，由台灣揚琴樂團奪得！台灣揚琴樂團是國際上第一支以交響化形式編列高、中、低音等揚琴組成的合奏團體，團長鐘泉波表示，樂團創設已19年，經常在國際演出，今年第5度角逐金藝獎，在團隊持續的努力及成長，終於獲獎肯定。

台中市表演藝術金藝獎今年邁入第10年，已有700組團體及個人獲授證「台中市傑出表演團隊」，並有13組獲得金藝獎。第十屆金藝獎頒獎典禮22日在市府舉行，授證12組「台中市傑出演藝團隊」，台灣揚琴樂團在9組角逐者中脫穎而出奪得金藝獎，獲頒獎座及40萬元獎金，由台中市副市長令狐達榮頒獎。

台灣揚琴樂團自2002年由中市子弟鐘泉波創設，是國際上第一支已交響化形式編列高、中、低音等揚琴組成的合奏團體，創作作品兼併傳承與創新，運用大量本土素材，2008年至2021年期間共11度獲得台中市傑出演藝團隊授證；2009年至2010年期間獲文化部分級獎補助團隊。

台灣揚琴樂團團長鐘泉波表示，揚琴是國際性的樂器，遍佈全世界都有蹤跡，只是形狀不同而已，在台灣及中國大陸都被歸屬於國樂，是國樂團中唯一屬於國際型的樂器，揚琴藉此優勢可跨足中西樂及世界各地音樂；在世界各地用台灣方式演繹，也讓全世界更認識台中及台灣傳統優美的文化。

鐘泉波指出，台灣揚琴樂團作曲創作兼具傳承與創新，並跨界結合布袋戲、京劇及傳統戲曲等演出，不僅多元，也更具可看性。台灣目前在文化大學、台南藝術大學及台灣藝術大學都設有揚琴樂團，民間約有2、3個團隊，台灣揚琴樂團多年來前往對岸、日本、瑞士等國演出推廣，大陸起步雖較慢，但目前已約有近百個揚琴樂團。