台北市長柯文哲日前為敬老金發放與否大戰北市議會，更在覆議案遭否決後，向行政院申請條例函告無效，親民黨主席宋楚瑜今批評此舉為「台灣民主可能會死的重大危機」。對此，北市府表示，縣市首長權力來自於民選，市長只需對市民負責，覆議案未過僅代表府方立場與議會不同，不涉及下台問題。

宋楚瑜今在臉書以「台灣的民主如何不死」為題，發表歲末「敢」言。內容指出，台北市議會先表決發放不排富的敬老金，隨即市政府提出覆議，台北市議會又再度用多數票否決覆議案，結果北市府卻表示，將轉送行政院把敬老金條例函告無效，發不發敬老金還不一定。

宋楚瑜認為，覆議被否決，當前世界民主慣例處理的方式是接受或辭職，如果民主遊戲規則大家都遵守著走，台灣民主自然不死，但當有人走完民主的遊戲規則後，如台北市政府還硬要照自己的性子走，「這才是台灣民主可能會死的重大危機。」

對此，台北市政府發言人陳智菡強調，台北市政府完全遵照現行民主制度、依法行政，任何說市長行使覆議權未過就要下台的論述，恐怕都是對現行台灣民主政治體制存有錯誤理解。

「市長為他的政策與理念向市民負責，不涉及下台問題。」陳智菡指出，在97修憲之前，行政院長必須經由立法院同意後任命，權力來源一部分是來自於立法院，若覆議又遭三分之二多數推翻，等於是喪失立法院的支持，才有下台負責或應即接受決議的問題。但是縣市首長權力來自於民選，市長只需對市民負責，覆議案未過僅代表府方立場與議會不同。