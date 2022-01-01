全台開心迎接2022年，許多縣市都舉辦了跨年晚會活動，和民眾倒數同樂。台中市長盧秀燕跨年夜上台致詞，總共只講了12個字，簡單不囉嗦贏得網友一致好評，紛紛稱讚「市長真的很會」。

「2022幸福台中！新年快樂！」盧秀燕被主持人cue上台後，直接一句話結束，前後只花了3秒鐘，寫下致詞新紀錄。根據市府估計，水湳中央公園湧入逾20萬人次，全場嗨翻天，共同迎接嶄新的2022年。

「天氣很冷，如果不看勁歌熱舞表演，聽政治人物講話真的會冷死」、「我燕很會，知道大家想要什麼」，網友吐槽，有些縣市首長會在台上細數一整年下來的政績，在跨年現場做個總結，但大家又不是來聽記者會的，「歡樂氣氛馬上被澆冷水」。

網友留言表示，有的政治人物看到台下黑壓壓一片，以為是造勢場合，一個不注意就講到忘我了，其實「台下都在滑手機，根本沒人在聽」、「怎麼不趕快結束，好想上廁所」。盧秀燕3秒圈粉，再度展現她掌握群眾心理的精準拿捏。